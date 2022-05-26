الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

وطنا اليوم:أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حالة الاستنفار العام، داعية الشعب الفلسطيني للدفاع عن القدس والمقدسات.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان لها، الخميس، إن مخطط مسيرة الأعلام برميل بارود سيفجر المنطقة.

وأكد أن كل الخيارات مفتوحة للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة جميع المقاتلين للنفير العام.

وقالت مصلدر ان المقاومة أبلغت الوسطاء أنّ كل الخيارات مطروحة لمواجهة استفزازات الاحتلال بما فيها الخيار العسكري