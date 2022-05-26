قهوجي : لبنان ينهار

وطنا اليوم – قال المحلل السياسي اللبناني رياض قهوجي بان هناك معلومات عن توقع مواجهة عسكرية ستقع قبل نهاية الصيف وقال قهوجي في نظرة له على الاوضاع في المنطقة ولينان :

‏اتلقى اشارات خارجية مقلقة عن ‎لبنان ، تحديدا فيما يخص اسرائيل-ايران وحزب الله. هناك تلاقي معلومات عن توقع اما مواجهة عسكرية كبيرة ومحدودة او حرب قبل نهاية الصيف. مع انهيار الوضع في لبنان وانسداد الافق السياسي والحلول ستكون الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. الله يستر ‎#لبنان_ينهار.

يذكر ان تصريحات الاطراف السياسية في لبنان تشير الى حالة من الاحتقان السياسي عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل اسبوع .