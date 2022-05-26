عدد من اعضاء مجموعة وطنا اليوم تلتقي الروابدة والعبادي وشخصيات سياسية

وطنا اليوم – التقى عدد من أعضاء مجموعة (جروب ) وطنا اليوم مع دولة رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ونائب رئيس الوزراء الأسبق معالي ممدوح العبادي وعدد من أصحاب المعالي الوزراء السابقين والعاملين وأصحاب السعادة النواب وشخصيات سياسية وأكاديمية .

تناول اللقاء نقاش العديد من الملفات المحلية والاقليمية والدور الاردني في ادارة هذه الملفات وتكلم الحضور حول مدى فعالية الدبلوماسية الاردنية في التعاطي مع الشأن الإقليمي .

يذكر ان مجموعة وطنا اليوم هي مجموعة تواصلية تضم عدد من الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية والفكرية ودأبت المجموعة على تنظيم لقاءات نقاشية مع عدد من الشخصيات السياسية الوطنية .