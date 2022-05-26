الخلايلة: حصة الأردن لتأدية فريضة الحج بلغت 3622 شخصا

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، أن حصة الأردن لتأدية فريضة الحج هذا العام بلغت 3622 شخصا، مشيرا إلى أن عُمر المتقدم يجب ألا يتجاوز 65 عاما.

وأوضح الخلايلة خلال مؤتمر صحفي، أن الحج الذي يعود هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا، “لن يكون هذا الموسم بكامل طاقته”، لافتا النظر إلى تخصيص لكل دولة من دول العالم الإسلامي بما يعادل 45% من أعداد الحجاج المقدر لها في الأعوام السابقة”.

وإثر ذلك، قال: “كان العدد المقدر للأردن في آخر عام، 8 آلاف … وأن حصة الأردن في هذا الموسم ستكون 3622 حاجا وتذهب هذه الحصة للمواطنين الأردنيين”.

وسجل على المنصة الخاصة لأداء فرضية الحج، وفق الخلايلة، نحو 20 ألف أردني. وتتضمن شروط التقديم التي أعلنتها السعودية ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ 65 عاما و”بالتالي كانوا من مواليد شهر تموز/يوليو عام 1957 فما فوق”.

وأشار الخلايلة إلى أن “عدد الذين تقدموا من هذه المواليد كبير ما يقارب من 20 ألفا، والعدد الذي خصص للمملكة 3622 حاجا بما فيها البعثات … والعدد المستحق لصندوق الحج”.

و”المعيار الوحيد” الذي اعتمدته وزارة الأوقاف لهذا العام هو معيار السن على ما ذكر الخلايلة.

وتوقع أن يكون الحج هذا العام من المواليد عامي 1957 و1958، “وسيكون حسب العمر وسيؤخذ باليوم يعني من كان ولد قبل الآخر بيوم سيكون له الأحقية في الحصول على مقعد لأداء فريضة الحج لهذا العام”. لكنه قال إن قادم أحد المسجلين بـ “الاستنكاف سنأخذ الذي بعده مباشرة، وقد نصل إلى مواليد 1-1-1959”.

وأكد أن تصاريح الحج والأسماء ستعلن اليوم، على أن توزع تصاريح من ظهر اسمه ابتداء من صباح السبت ولغاية الخميس المقبل، علما بأنه سترسل رسالة نصية لمن انطبقت عليهم الشروط.

وتتضمن الشروط كذلك، لأداء الحج، تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع إجراء اختبار للكشف عن الفيروس