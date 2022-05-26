المركز الوطني لحقوق الإنسان يكف يد المفوض علاء العرموطي عن العمل

وطنا اليوم:قرر رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيل الغرايبة، كف يد المفوض علاء العرموطي عن العمل في المركز.

قرار الغرايبة جاء بعد تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بمشروع “المساعدة القانونية المموال من الوكالة الإسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وسيستمر قرار كف اليد حتى يصدر القرار القضائي الخاص بالقضية.