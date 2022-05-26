وفاة والدة أحد أسرى عملية نفق الحرية

وطنا اليوم:توفيت صباح الخميس، والدة الأسير يعقوب قادري أحد أسرى عملية “نقق الحرية” من سجن جلبوع، التي نجح فيها 6 أسرى من انتزاع حريتهم في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أن يعاود الاحتلال اعتقالهم.

وذكرت مصادر محلية بوفاة الحاجة عطفة قادري غوادرة والدة الأسير يعقوب قادري من من بلدة بير الباشا / جنين.

ونعت جمعية واعد للأسرى والمحررين والدة الأسير قادري.

وقالت الجمعية في بيان، “بمزيد من الحزن والأسى تنعى جمعية واعد للأسرى الحاجة عطفة عبد اللطيف قادري غوادرة والدة الأسير البطل يعقوب قادري من جنين والتي وافتها المنية اليوم”.

ولفتت إلى أن الأسير قادري هو أحد أبطال عملية “نفق الحرّيّة”، ومعتقل منذ أكتوبر عام 2003، علمًا أنّه محكوم مؤبدين و35 عامًا، “وقد حكم مؤخرًا الاحتلال عليه بالسّجن لمدة خمس سنوات إضافية على خلفية عملية انتزاعه الحّرّية إلى جانب رفاقه الخمسة”