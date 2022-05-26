قرار عاجل من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

وطنا اليوم:في سابقة غير معهودة وفي سياق احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، صدر عن بعض الحكام الاداريين في المملكة تعميم يلزم جميع الموظفين في المديريات والدوائر الرسمية بالمشاركة في الاحتفالات العامة لمدة ثلاث ايام متواصلة لساعات متأخرة في الليل.

التعميم الذي لم يستند الى اي مرجعية ويبدو انه كان اجتهادا من البعض وصلت نسخة منه الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة مما اثار غضبه من هذا الاجتهاد غير المعقول وغير المنطقي بحسب ما وصلنا فوجه فورا بالغاء كل التعاميم الصادرة بذلك.

الرئيس بصدد اجراءات عملية بعد هذه الحادثة تستهدف التواصل المباشر مع مظلوميات القطاع العام والتي تخلقها تعميمات غير منطقية تثقل الموظفين بما لا يحتمل