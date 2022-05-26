التربية تستهجن انتقاد البعض للاختبارات التي تجريها الوزارة

وطنا اليوم:استهجن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، الخميس، انتقاد البعض للاختبارات التي تجريها الوزارة هذا العام لطلبة الصف الثامن، مؤكدا أنها تجري على سوية عالية.

وقال كنانة، إن الوزارة دأبت على إجراء هذه الاختبارات التقديرية وليست التحصيلية، بهدف تحديد مستويات الطلبة في مباحث اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم.

وأضاف أنه الفئة المستهدفة هم طلبة الصف الخامس حتى الثامن، والغاية هي تزويد صناع القرار بنقاط الضعف والقوة لدى الطلبة بهدف التطوير والتحديث.

وكانت لجنة التربية والشباب النيابية قد ناقشت موضوع مناهج شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الجديدة للعام الدراسي 2022-2023.

وانتقد الصرايرة تأخر إدارة المناهج بطبع مناهج الثانوية العامة للعام القادم، مطالبا بطباعتها سريعا، ليتمكن المعلمون والطلاب والطالبات من الاطلاع عليها.