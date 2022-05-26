قطر ترفع العلم الاردني وصورة الملك على ابراج “لوسيل” في الدوحة

وطنا اليوم – زينت مساء ليلة امس الأربعاء مبان في العاصمة القطرية الدوحة بعلم الأردن إلى جانب علم قطر، وصور جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب صور أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،احتفالا بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 76، وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. ومن المبان التي أضيئت بعلم الأردن وتزينت بصور جلالة الملك، مبنى فندق شيراتون الدوحة الذي يعتبر أيقونة أبراج ومبان الدوحة، حيث يعد من أعرقها وأقدمها، وهو يعد الفندق الرسمي للدولة، كما ظهرت صور العلم الأردني وصور جلالة الملك على مبنى الشعلة الشهير في الدوحة، وهو عبارة عن برج حديث شاهق الارتفاع، إضافة إلى عدد من أبراج مدينة لوسيل الذكية، التي تعتبر بمثابة العاصمة الإدارية الجديدة لقطر.