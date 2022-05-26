هل ستلغي السعودية قوانين حظر الكحول لتنشيط السياحة

وطنا اليوم – ردت مساعدة وزير السياحة السعودية، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، على سؤال حول مدى صحة ما أثارته تقارير عن عزم المملكة إلغاء حظر شرب المواد الكحولية على أراضيها.

وأكدت الأميرة هيفاء، في جلسة حوارية للوفد السعودي المشارك في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، الأربعاء، أن بلادها لا تعتزم القيام بهذه الخطوة.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كان سيتم إتاحة المشروبات الكحولية في مدينة نيوم التي يتم المملكة شمال غرب المملكة، ضمن “رؤية 2030” الاقتصادية التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.