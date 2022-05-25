الملك ينعم بأوسمة على كوكبة من الشخصيات والمؤسسات

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على كوكبة من الشخصيات والمؤسسات بأوسمة ملكية.

وخلال الاحتفال الوطني بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، منح جلالته أوسمة لكل من: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مديرية الخدمات الطبية، الدكتور خالد الكلالدة، الدكتور نهاد الموسى، بلال التل، الدكتور وليد سيف، كارولين فرج، العميد حاتم العبادي.

كما أنعم جلالته بأوسمة على: العميد عيسى غنمة، غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتزابالا، الكاتب نايف النوايسة، القابلة منيرة شعبان، الدكتورة، حنان الملكاوي، محمد عوض الله، منى محمد مشعل، وليد شاويش، أمجد علي، الدكتورة عبير البواب.

كما منح جلالته أوسمة للعقيد الطبيب مهند البدور، والعقيد الصيلادنية نادية العمري، والعقيد منال أبو الغنم، والمقدم الممرضة سهى وريكات، والمقدم الطبيب راكان اللوزي، والمقدم الممرضة نانسي الشرفات.

كما منحت أوسمة ملكية لكل من: الرائد الممرض طارق الطوالبة، الرائد الممرض مخلد المناصير، الرائد الطبيبة رنا الكريميين، عزمي الحجرات الدكتور مياس الريماوي، طارق أمين، المهندسة سهير المهيرات، عدي السلامين، رامي الرفوع.

وكرم جلالة الملك الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة بمنحها وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث وتميزها بتأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل معانة الشعب الفلسطيني