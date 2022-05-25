الملك يرعى مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال في قصر الحسينية.

ووصل الموكب الملكي، اليوم الأربعاء، إلى قصر الحسينية، ولدى وصوله أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك.

وحضر جلالته ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، حيث كان في استقبالهما سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.

كما كان في استقبال جلالتيهما رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وبعد عزف السلام الملكي، استعرض جلالته حرس الشرف الذي اصطف لتحيته