طقس العرب: أجواء الصيف تزور الاردن مبكراً

وطنا اليوم:تشير آخر مُخرجات النماذج العددية المُستلمة لدى مركز طقس العرب الإقليمي إلى إلى تزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة يوم الجمعة، لذا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حاراً في العديد من المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، مع ظهور السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار، وتتحول مع ساعات العصر والمساء الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

يُتوقع بمشيئة الله أن يشتد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة بشكلٍ اضافي يوم السبت لذا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور السُحب على ارتفاعات متوسطة وعالية والتي قد يتخللها سُحب ركامية بحيث توجد إحتمالية لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار في مناطق محدودة من البادية.

وتكون الرياح مُتقلبة الإتجاه وخفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر وخلال العصر الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون درجات الحرارة العُظمى في المدن الرئيسية والعاصمة عمان حول مُنتصف الثلاثينيات مئوية إلى أعلى بقليل في بعض المدن والاحياء خاصة يوم السبت، بينما تكون في مطلع الاربعينيات مئوية في الأغوار والبحر الميت.

المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة الليلية هذا ومن المُنتظر ان ترتفع درجات الحرارة الليلية بشكلٍ اضافي نهاية الأسبوع ويكون الطقس دافئاً وكاتماً في العديد من المناطق ومائلاً للحرارة في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة، لكن يميل الطقس للإعتدال في اجزاء من السهول الشرقية مع ساعات الليل المُتأخرة والفجر