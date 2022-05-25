ولي العهد السعودي يؤجل جولة له تشمل الأردن

وطنا اليوم:أكد مصدران دبلوماسيان غربيان في العاصمة السعودية الرياض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرجأ جولة كان من المقرر أن يبدأها في وقت لاحق وتشمل عددا من الدول من بينها الأردن.

وأوضح المصدران، اللذان تحدثا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) شريطة عدم كشف هويتهما، أن سبب تأجيل الجولة يعود لارتباطات داخلية تأخذ الكثير من وقت الأمير.

وقال أحد المصدرين إن “الرياض أبلغت العواصم التي كانت ستشملها الجولة بتأجيل الموعد إلى وقت لاحق”.

وتوقع المصدر “أن تتم الجولة بعد منتصف شهر تموز المقبل”، أي بعد انتهاء موسم الحج الذي يبدأ مطلع الشهر نفسه.

وكان مقررا أن يبدأ الأمير جولة تشمل كلا من الأردن وتركيا وقبرص واليونان ومصر والجزائر، الأسبوع الجاري؛ لبحث قضايا إقليمية وعالمية وتوقيع اتفاقات في مجالي الطاقة والتجارة والاستثمار.

وزار الرياض في وقت سابق عدد من القادة، منهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي