إتاحة خدمة التوقيع الرقمي عبر تطبيق سند

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق التحديث الجديد لتطبيق سند الحكومي بعد الانتهاء من إضافة بعض التحديثات والإضافات الجديدة من خلال تحديث النسخة الحالية عبر متاجر التطبيقات الثلاث (IOS / Android / Huawei) وذلك ضمن التحديثات الدورية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق سند لغايات إضافة بعض الخدمات والميزات الجديدة للتطبيق.

وأشارت الوزارة في بيان الأربعاء، إلى إمكانية توقيع الوثائق رقمياً من خلال النسخة الجديدة والتي تسمح للمواطن بتوقيع وثائق ومستندات وإعادة ارسالها مع إمكانية التحقق من التوقيع وصحة الوثيقة من قبل مستلمها بعد التوقيع وهذه المرحلة الأولى وهي التوقيع الذاتي للوثائق، وسيتم إتاحة الخدمة للشركات من خلال منصة توقيع رقمي خاصة وهي تحت الفحص حاليا، وتفعيلها للمعاملات الحكوميه التي تسمح بالتوقيع الرقمي والإلكتروني في المرحلة الأخيرة.

كما ويشمل التحديث الجديد لتطبيق سند إضافة عدد من الخدمات التابعة لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية كخدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام حيث أصبح بإمكان المواطن معرفة إذا ما كان بحقه طلبات قضائية من خلال التطبيق، كما تم إضافة عدد من خدمات الاستعلام التابعة لوزارة الصناعة والتجارة (الاستعلام عن مؤسسات فردية) وديوان الخدمة المدنية (الاستعلام عن الترتيب التنافسي وتعديل البيانات) وأمانة عمان الكبرى (الاستعلام عن المخالفات) ودائرة مراقبة الشركات (الاستعلام عن الشركات).

وتم إضافة عدد من المستندات الرقمية الجديدة وهي دفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي المدني ليصبح بإمكان المواطنين الوصول لمجموعة من مستنداتهم الرقمية والتي تشمل أيضا البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية.

وأتاح التحديث الجديد وصول المواطن إلى مجموعة جديدة من المعلومات الشخصية للمواطن والمرتبطة مع عدد من المؤسسات الرسمية دون الحاجة للاستعلام عنها وتشمل معلومات دفتر العائلة والتأمين الصحي ومعلومات متعلقة بالضمان الاجتماعي للمشتركين والمتقاعدين والورثة ومخالفات السير ومعلومات جواز السفر لجميع أفراد العائلة ومعلومات العقارات والمنازل (الإدارة المحلية) ومعلومات الخادمات (وزارة العمل) ومعلومات طلاب المدارس (وزارة التربية والتعليم) ومعلومات الطلاب الجامعيين (وزارة التعليم العالي) كما تم إضافة المعلومات الخاصة بمنتفعين صندوق المعونة الوطني، ومعلومات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ومعلومات العنوان المصرح به.

وأوضحت الوزارة أنه ولغاية استفادة المواطنين من تلك الخدمات التي يوفرها تطبيق سند لا بد من تفعيل الهوية الرقمية من خلال زيارة محطات سند المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، حيث بالإمكان الحصول على قائمة مواقع محطات سند من خلال الضغط على قائمة “بقربي” من داخل التطبيق نفسه واختيار “محطات سند”