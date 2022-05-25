ألعاب نارية في جميع المحافظات عند 9 مساءً احتفالا بالاستقلال

وطنا اليوم:تبدأ في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في جميع محافظات المملكة، عروض ألعاب نارية ضمن احتفالات عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.

كما تبدأ عند الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم، الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاحتفال بعيد استقلال في جميع المحافظات، حيث جرى تحديد مواقع مخصصة لإقامتها في كل محافظة.

وتشمل الفعاليات: استعراضات فنية وطنية متنوعة، ومقطوعات موسيقية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وعروضاً جوية تؤديها طائرات فريق الصقور الملكية وطائرات سلاح الجو – القوات المسلحة في مختلف أنحاء المملكة.

كما تضمّ الفعاليات عروضاً وطنية فلكورية ومسرحية وفنية، وفقرات ترفيهية للأطفال ومختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى استعراضات بالألعاب النارية في جميع محافظات المملكة