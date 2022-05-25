مجمع الحسين يوضح حقيقة فيديو المسجد

وطنا اليوم:أكد مصدر مسؤول في مجمع الحسين للأعمال أن صوت الأغاني الذي ظهر في مقطع فيديو تداوله مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس صادرا من مكبرات الصوت في مصلى المجمع.

وأوضح أن مصدر الصوت هو سماعات وضعت في ساحة قريبة من المصلى احتفالا بعيد الاستقلال الـ 76 والذي يصادف اليوم الاربعاء.

وأظهر مقطع فيديو نصب مكبرات الصوت في الساحة القريبة من المصلى وتشغيل أغان وطنية احتفالا بالاستقلال.