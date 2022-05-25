الصقور الملكية تحلق في سماء عمان بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:حلقت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، مع سرب من طائرات الصقور الملكية في سماء عمان احتفاءً بعيد استقلال المملكة الـ 76 .

وهنأ رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، بالنيابة عن أسرة الملكية الأردنية، جلالة الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدا أن مشاركة الملكية الأردنية بفعاليات عيد الاستقلال تأتي تعبيرا عن الفخر بهذه المناسبة، والدور الريادي الذي تؤديه الشركة كناقل وطني في خدمة الأردن.

وتؤدي طائرات فريق الصقور الملكية، عروضا جوية أثناء تحليق طائرة الملكية الأردنية وهي من طراز بوينغ 787، لتشكيل لوحات استعراضية فنية تعكس مهارة الطيارين الأردنيين وابتهاجهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب جميع الأردنيين والأردنيات.

كما تحتفي الشركة بهذه المناسبة مع مسافريها المغادرين على متن طائرات الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي