افتتاح حدائق الجبيهة ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ76

وطنا اليوم:افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مهرجان حدائق الجبيهة ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ76 الذي يوافق اليوم الأربعاء.

وقال أمين عمان إن افتتاح حدائق الجبيهة كمتنزه عام بدءا من اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمزيد من الإنجازات الميدانية التي تخدم المواطنين.

وأضاف أن أمانة عمان ستستكمل جميع الأعمال التي تخدم مرتادي الحدائق من ملاعب ومرافق مؤهلة لاستقبال العائلات، داعيا المواطنين لحضور الفعاليات التي تقام بمناسبة عيد الاستقلال بدءا من مساء اليوم وتستمر حتى يوم السبت المقبل في حدائق الملك عبد الله الثاني بالمقابلين، وحدائق الجبيهة، والساحة الهاشمية والمدرج الروماني وسط العاصمة.

وكانت أمانة عمان أعات تأهيل حدائق الجبيهة البالغة مساحتها 55 دونما والتي كانت تشغلها مدينة الجبيهة الترويحية سابقا، فنفذت أعمال البنية التحتية للحدائق من صيانة للممرات والأرصفة والشوارع والإضاءة وألعاب الأطفال والوحدات الصحية وغيرها.

وتتضمن فعاليات حدائق الجبيهة التي تبدأ من الساعة 10 صباحا تستمر حتى 10 مساء، أنشطة وفقرات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة كألعاب ومسابقات كرنفالية وسينما خارجية تعرض أفلاما للأطفال وفقرات ترفيهية، بالإضافة إلى عروض موسيقية، ألعاب خفة اليد،وأزياء تنكرية.

وتتوفر في حدائق الجبيهة مطاعم ومناطق جلوس متعددة، وأجواء موسيقية رائعة، وتصاميم إبداعية بإضاءات جميلة تملأ المكان.

يذكر أن حدائق الجبيهة ستكون مفتوحة للعامة بعد انتهاء مهرجان الجبيهة الكرنفالي الذي سيستمر 4 أيام، حيث ستستقبل زائريها كباقي الحدائق المنتشرة في أنحاء العاصمة