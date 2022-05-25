الأوقاف تحقق ببث أغان عبر مكبرات صوت مسجد بعمان

وطنا اليوم:قام أحد الموظفين بفتح سماعات مسجد مجمع الحسين للاعمال على اغاني وطنية في يوم الاستقلال بدلا من اذان صلاة الظهر

حيث تفاجأ المتواجدين بالمجمع بصوت الأغاني بدلا من آذان الظهر.

الى ذلك أوضح أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالله العقيل أن الوزارة تحقق في مقطع فيديو اظهر مصلى يبث اغان وطنية عبر مكبرات الصوت اليوم الاربعاء.

وقال العقيل إن المصلى لا يخضع للاشراف المباشر من قبل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لأنه مصلى داخل منشأة مغلقة وليس مسجدا، وإنما يجري التنسيق مع المنشآت بشأن المصليات التي تكون بداخلها.

وأضاف، أن الذي ظهر في مقطع الفيديو هو مصلى وليس مسجدا حتى وإن أخذ شكل المسجد وكان له مأذنة، ولذلك لا يكون الاشراف عليه مباشر من الاوقاف.

وأشار العقيل إلى أنه قد يكون القائم على المصلى شغل جهاز الصوت لبث الأذان الموحد، كما هو معمول به في كافة المساجد، وبسبب خلل ما لم يغلقه فبثت الأغاني عبر المكبرات دون تقصد منه.