ارتفاع أسعار الخراف المخصصة للأضاحي في الاردن

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الأربعاء، إن السوق المحلي الأردني يشهد ارتفاعا في أسعار الخراف المخصصة للأضاحي.

وبين الكواليت في تصريحات أن ارتفاع الأسعار ستشهده الأوزان الكبيرة ، والتي تعتبر الأكثر طلبا في العيد الأضحى.

وبين أن أسعار الجدي والعبور والمستورد مستقرة، ويوجد وفرة في اللحوم البلدية والمستوردة، وتشكل اللحوم المستوردة ما نسبته 70-80% من الاستهلاك المحلي، ويتم استيرادها من العديد من الدول حول العالم.

وأشار الكواليت الى وجود زيادة بحركة التصدير مقارنة بالعام الماضي، معتبرا ان التصدير من مصلحة المربي والدولة، إذ ان وضع مربي المواشي صعب بسبب الجفاف والاعتماد على الأعلاف، حيث يبقى التصدير الداعم الوحيد لسعر الخراف.

يذكر ان عيد الأضحى يصادف فلكيا الـ 9 من تموز القادم