الأردن يؤكد تضامنه مع أمريكا بعد مقتل 18 طفلا في مدرسة

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، عن أحّر تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية بضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت، الثلاثاء، داخل مدرسةٍ بولاية تكساس، وأسفرت عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات، غالبيتهم من الأطفال.

وأكّدت الوزارة في بيان، “تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة”، مُعربةً عن “تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

أعلن السناتور الأميركي رولاند غوتييريز، أنّ 18 طفلاً وثلاثة بالغين قضوا الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفّذها في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أردته الشرطة.

وقال السناتور عن ولاية تكساس لشبكة “سي إن إن” التلفزيونية الإخبارية، إنّ الشرطة “أبلّغتني لتوّها بأنّ 18 طفلاً قضوا بالإضافة إلى ثلاثة بالغين”، من دون أن يوضح ما إذا كان مطلق النار في عداد هذه الحصيلة أم لا.