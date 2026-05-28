الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وذكرت رئاسة الأركان، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فأنها تعود إلى اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.


