زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

وطنا اليوم:استمراراً لجهودها في إطلاق ودعم المبادرات الصحية، وانطلاقاً من دورها المحوري بدعم القِطاع الصحي في المملكة والارتقاء به؛ واصلت شركة زين الأردن وعبر عيادتها المتنقلة المجانية تنفيذ حملاتها التوعوية والصحية بالتعاون مع الجامعة الأردنية – كلية طب الأسنان والصندوق الأردني الهاشمي، لتقديم خدمات الفحص المجاني والتوعية بصحة الفم والأسنان لطلبة الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من البرامج والجولات التي تنفذها عيادة زين المجانية المتنقلّة والتي تهدف إلى الوصول إلى مختلف فئات المجتمع في كافة محافظات ومناطق المملكة، لتقديم خدمات صحية نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزز من ثقافة الوقاية كخطوة أساسية نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة، كما تعكس هذه الخطوة التزام شركة زين بتعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات بقطاعيها العام والخاص، لا سيّما الأكاديمية والتنموية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمبادرات الصحية، وبما يعزز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وشملت الحملة تقديم فحوصات مجانية بإشراف كوادر طبية متخصصة من كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية لكافة الطلبة، وتقديم إرشادات توعوية حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان واتباع السلوكيات الصحية السليمة، إلى جانب رفع التوعية بأهمية الكشف الدوري للفم والأسنان لتجنّب تفاقم المشكلات الصحية والحد منها، فيما تواصل عيادة زين المجانية المتنقلّة وبالتعاون مع الجامعة الأردنية تنظيم زيارات وجولات دورية لمختلف دور رعاية المُسنين والمراكز الإيوائية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المجانية وصرف الأدوية لنزلاء الدور.

يذكر بأن عيادة زين المجانية المتنقلة قد استفاد من خدماتها حتى الآن أكثر من 260 ألف شخص، وهي إحدى مبادرات شركة زين المجتمعية تجاه قطاع الصحة، حيث تم إطلاقها في العام 2002 لدعم المجتمع المحلي وتعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدور الشركة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وتقدّم العيادة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي العيادة على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، إذ يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.