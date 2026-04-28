تواصل نهائيات دورة الاستقلال المدرسية لليوم التاسع

وطنا اليوم:تواصلت، اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم التاسع من نهائيات الدورة الرياضية الرابعة والعشرين للمدارس الأردنية (دورة الاستقلال)، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، حيث أُقيمت مباريات الدور قبل النهائي في مختلف الألعاب.

ففي خماسي كرة القدم للطالبات، فازت القويسمة على ماركا (4/2)، والجامعة على الرصيفة (2/1)، على أن يلتقي يوم غد الأربعاء في المباراة النهائية فريقا الجامعة والقويسمة، فيما يلتقي ماركا مع الرصيفة لتحديد المركز الثالث على ملاعب البولو.

وفي كرة السلة للطالبات، تغلبت عمان على إربد (56/21)، ووادي السير على مادبا (35/16)، حيث يلتقي غداً في النهائي فريقا عمان ووادي السير، فيما يواجه إربد فريق مادبا لتحديد المركز الثالث في صالة الأمير حمزة.

أما في كرة اليد للطالبات، ففاز فريق بني كنانة على الجامعة (14/7)، والأغوار الجنوبية على وادي السير (17/13)، ليتأهل بني كنانة والأغوار الجنوبية إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الجامعة مع وادي السير لتحديد المركز الثالث في صالة الأميرة سمية.

وفي الكرة الطائرة للطالبات، حقق فريق عمان الفوز على ماركا (2/0)، والأغوار الجنوبية على الجامعة (2/0)، حيث يلتقي عمان مع الأغوار الجنوبية في النهائي، فيما يواجه ماركا فريق الجامعة لتحديد المركز الثالث في صالة مدرسة اليوبيل.

وفي منافسات كرة الطاولة (زوجي طالبات)، فاز الثنائي جنى أيمن وإيلين أيمن/ الجامعة على كل من رفيف جاسر ولين أيمن/ الثقافة العسكرية، وعلى عرين سليمان وجنى زيد/ وادي السير، وعلى حلا خالد وسارة أحمد/ الزرقاء الأولى (3/0). كما فاز الثنائي حلا خالد وسارة أحمد/ الزرقاء الأولى على كل من رفيف جاسر ولين أيمن/ الثقافة العسكرية، وعرين سليمان وجنى زيد/ وادي السير (3/0). وفاز الثنائي ميس الجعافرة وماريا بركات/ ماركا على فاطمة عبد القادر وإيناس نمر/ سحاب (3/0)، وكذلك فاز الثنائي ياقوت محمد وريم أحمد/ بني كنانة على فاطمة عبد القادر وإيناس نمر/ سحاب (3/0). وتستكمل غداً باقي المباريات، بما فيها قبل النهائي والنهائي، في صالة اليرموك.

وفي كرة الطاولة (فردي طالبات)، فازت غلا أيمن/ الجامعة على غزل أحمد/ القويسمة (3/0)، فيما فازت غزل أحمد/ القويسمة على دعاء ماهر/ الرصيفة (3/0). كما فازت آية بركات/ ماركا على كل من عبير علاء/ عمان ورانيا عاهد/ الزرقاء الأولى (3/0)، وفازت سندس العمري/ بني كنانة على كل من عبير علاء/ عمان ورانيا عاهد/ الزرقاء الأولى (3/0). وتستكمل المنافسات غداً في صالة اليرموك.

وفي الريشة الطائرة (زوجي طالبات)، فاز الثنائي جنى ماجد وماريا سامي/ الجامعة على ولاء عصام ومريم محمد/ الرصيفة (2/0)، وفاز لمار عبيدات وميرا معتصم/ إربد على ولاء عصام ومريم محمد/ الرصيفة (2/1). كما فاز الثنائي ياسمين طارق وزينة المومني/ ماركا على كل من مجد رائد وسيرين السوالقة/ الطفيلة، وأنجو جانغ ودانا خلدون/ المفرق (2/0). وفاز الثنائي ألما نعيم وماسا عادل/ جرش على كل من مجد رائد وسيرين السوالقة/ الطفيلة (2/0)، وعلى أنجو جانغ ودانا خلدون/ المفرق (2/1). وتستكمل المنافسات غداً في صالة مؤتة.

وفي الريشة الطائرة (فردي طالبات)، فازت تالا الظاهر/ الجامعة على كل من ليندا أحمد/ الزرقاء الثانية وكندا نضال/ إربد (2/0)، كما فازت جود الصانع/ ماركا على كل من ليندا أحمد/ الزرقاء الثانية وكندا نضال/ إربد (2/0). وفازت نور جابر/ عمان على كل من آسيا السراحنة/ الرصيفة وراما القمول/ الطفيلة (2/0)، وكذلك فازت زينة عدنان/ عين الباشا على كل من آسيا السراحنة/ الرصيفة وراما القمول/ الطفيلة (2/0). وتستكمل المنافسات غداً في صالة مؤتة.