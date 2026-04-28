تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

وطنا اليوم:أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة مباريات الأسبوع الـ26، من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025/2026.

وتنطلق مباريات الجولة مساء الأحد 3 أيار، حيث يلتقي السرحان مع الحسين على ستاد الحسن، فيما يواجه السلط نظيره الوحدات على ستاد الملك عبدالله الثاني، ويلاقي الفيصلي فريق الرمثا على ستاد عمان.

وتتواصل المباريات الاثنين 4 أيار، حيث يلتقي الجزيرة مع شباب الأردن على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يواجه الأهلي نظيره البقعة على ستاد البترا، حيث تقام جميع مباريات الجولة عند السابعة مساءً.

وسيصدر الاتحاد مواعيد الأسبوع الأخير من المرحلة الثالثة، بعد اختتام الأسبوع الـ26 من البطولة.

وتقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين CFI بمشاركة عشرة أندية، بنظام الدوري المجزأ من ثلاث مراحل، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط مع ختام المراحل الثلاث، فيما يهبط آخر فريقين إلى مصاف دوري الدرجة الأولى.

ويتصدر الحسين جدول الترتيب بـ56 نقطة، يليه الفيصلي بـ53، ثم الوحدات 50، والرمثا 45، السلط 32، الجزيرة 30، البقعة 28، شباب الأردن 23، الأهلي 21، وأخيراً السرحان بـ6 نقاط.