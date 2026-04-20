الاتحاد : هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح

وطنا اليوم:أقرت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بعدم صحة قرار طاقم التحكيم في مواجهة الفيصلي والحسين إربد المؤجلة عن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف.

وبين الخبير التحكيمي في دائرة الحكام إسماعيل الحافي عبر برنامج القرار عبر “يوتيوب”، أن الهدف جاء من حالة تسلل دقيقة على مدافع الفيصلي مهند خير الله الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.

يذكر ان طاقم تحكيم سوري أدار اللقاء بقيادة الحكم فراس الطويل، بطلب من نادي الحسين إربد.

وبين الحافي ان قرار عدم احتساب هدف للفيصلي في الدقيقة 73 كان قرارا صحيحا.

كمتا تحدث الحافي عن حالات تحكيمية اخرى في لقاء الوحدات وشباب الاردن ، ولقاء الفيصلي والسلط