الاتحاد : هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح

ساعتين ago
الاتحاد : هدف الفيصلي بمرمى الحسين غير صحيح

وطنا اليوم:أقرت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بعدم صحة قرار طاقم التحكيم في مواجهة الفيصلي والحسين إربد المؤجلة عن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الفيصلي بهدف نظيف.
وبين الخبير التحكيمي في دائرة الحكام إسماعيل الحافي عبر برنامج القرار عبر “يوتيوب”، أن الهدف جاء من حالة تسلل دقيقة على مدافع الفيصلي مهند خير الله الذي سجل هدف اللقاء الوحيد.
يذكر ان طاقم تحكيم سوري أدار اللقاء بقيادة الحكم فراس الطويل، بطلب من نادي الحسين إربد.
وبين الحافي ان قرار عدم احتساب هدف للفيصلي في الدقيقة 73 كان قرارا صحيحا.
كمتا تحدث الحافي عن حالات تحكيمية اخرى في لقاء الوحدات وشباب الاردن ، ولقاء الفيصلي والسلط


24 ساعة
14:23

العماوي: لا مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة

14:16

تنبيه للسائقين.. إغلاق نفق حيوي في صويلح مساء الاثنين

14:09

شقيق المحامي محمد العزه في ذمة الله

14:07

صناعة عمان: 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع تمكين في دورته الثانية

14:05

ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة

13:56

لماذا لم تطرح مايكروسوفت ويندوز 12 حتى الآن؟

13:47

البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي مدروس

13:44

الرئيس اللبناني : أمامنا خياران استمرار الحرب أو التفاوض لإحلال الاستقرار

12:20

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفنلندي

12:11

وفيات الاثنين 20-4-2026

11:53

الأمن: لا قضايا خطف أطفال في الأردن وكل ما يُثار حول ذلك تضليل

11:50

حماية المستهلك تنتقد قفزات أسعار اللحوم: ارتفاعات غير مبررة

شقيق المحامي محمد العزه في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-4-2026نايف محمد المزنه في ذمة اللهالحاج محمد حميده الذيابات البطوش (أبو عمر)وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026