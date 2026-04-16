الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

وطنا اليوم:شهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الخميس، مراسم رفع العلم، بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، التي تصادف السادس عشر من نيسان من كل عام.

ولدى وصول جلالته إلى باحة قصر الحسينية، كان في استقباله عدد من أصحاب السمو الأمراء، بحضور عدد من رؤساء السلطات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وبدأت المراسم بعزف الموسيقى السلام الملكي، تلا ذلك تسلّم جلالة الملك علم المملكة الأردنية الهاشمية من رئيس الديوان الملكي الهاشمي، فيما قام جلالته بتسليمه إلى أحد ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ليقوم بدوره بالانضمام إلى رفاق السلاح من الضباط للتقدم به نحو السارية لرفعه أثناء عزف سلام العلم، إيذانا ببدء فعاليات رفع العلم في أنحاء الوطن.

واختتمت مراسم رفع العلم بعزف نشيد العلم “خافق في المعالي والمنى … عربي الظلال والسنا”.

وكان مجلس الوزراء أقر اليوم الوطني للعلم بالتزامن مع مئوية تأسيس الدولة، تأكيدا على اعتزاز الأردنيين وفخرهم برمزية العلم الذي يشهد على مسيرة الإنجاز وتضحيات أبناء الوطن في سبيل تقدمه وازدهاره.

وبدأ استخدام العلم الأردني بصورته الحالية منذ عام 1922، وتم اعتماده رسميا بصدور القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن عام 1928، وهو مستمد في شكله وألوانه من راية الثورة العربية الكبرى، ويتضمن دلالات لراية الرسول، صلى الله عليه وسلم، وراية الدولة الأموية، وراية الدولة الفاطمية، وراية الهاشميين، كما تشير النجمة السباعية فيه إلى السبع المثاني في فاتحة كتاب الله العزيز التي تتألف من سبع آيات