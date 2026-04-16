تجارة عمّان تحيي يوم العلم الأردني بمشاركة ميدانية في الشميساني

5 ساعات ago
وطنا اليوم: شاركت غرفة تجارة عمّان في الفعاليات الوطنية لإحياء يوم العلم الأردني، من خلال توزيع الأعلام على المواطنين والسائقين في منطقة الشميساني، ضمن حملة “علمنا عال”، التي تنفذها وزارة الثقافة بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن مشاركة الغرفة في هذه المناسبة الوطنية تأتي انطلاقاً من إيمانها العميق برمزية العلم الأردني، بوصفه عنوان السيادة ووحدة الدولة، وتجسيداً لمعاني العز والكرامة التي تشكل وجدان الأردنيين.
وقال إن العلم ليس مجرد راية تُرفع، بل هو قصة وطن، ورمز لتضحيات متراكمة صنعتها أجيال من الأردنيين، ورسالة مستمرة تعكس قوة الدولة وتماسكها، وترسّخ قيم الانتماء والولاء في مختلف مواقع العمل والإنتاج.
وأضاف أن القطاع التجاري، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع، يستلهم من العلم الأردني معاني الاستقرار والثقة، باعتباره مظلة جامعة للنشاط الاقتصادي، ومؤشراً على متانة البيئة الوطنية التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الاحتفاء بيوم العلم يعكس حالة من التلاحم الوطني، ويجسد وحدة الصف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن العلم سيبقى خفاقاً في سماء الوطن، عنواناً للفخر والاعتزاز، ورمزاً لمسيرة مستمرة من العمل والإنجاز.
وبيّن أن هذه المشاركة الميدانية تأتي لتعزيز حضور الرمزية الوطنية في الفضاء العام، وترسيخ ارتباط المواطن بعلم بلاده، بما يحمله من معانٍ عميقة في التضحية والانتماء، ومواصلة مسيرة البناء على أسس راسخة من الثقة والاستقرار.


24 ساعة
17:22

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة جعفر نجل الوزير ومدير المخابرات الأسبق نذير رشيد

16:48

انخفاض حاد على أسعار الخضار في الأسواق المركزية

16:43

وزير الحرب الأمريكي: الحوثيون خارج الصراع وهذا قرار جيد من قِبلهم

16:40

حسن الزوايده يكتب الحميمة… حيث يلتقي المجد الهاشمي بروح الانتماء في يوم العلم الأردني

16:16

السعودية تطلق ممرا لوجستيا يربط الخليج بأوروبا عبر مصر في وقت قياسي

15:58

الرئيس اللبناني يرفض إجراء اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو

15:52

العقبة تحتفل بيوم العلم

15:46

Orange Jordan Celebrates Jordan Flag Day by Changing Network Name to “JO Flag”

15:44

نجوم المنتخب الوطني يحتفلون بيوم العَلَم عبر منصاتهم الرقمية

15:36

مدير عام الجمارك الأردنية يجري زيارة مفاجئة لجمرك الكرامة

15:30

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

15:06

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026