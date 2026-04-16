أمنية شريك الاتصالات لمؤتمر FMC 2026 وتعرض دورها في تشغيل المرافق الذكية في الأردن

وطنا اليوم:في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول نحو المرافق الذكية في الأردن، أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، عن مشاركتها كشريك الاتصالات البلاتيني في مؤتمر إدارة المرافق (FMC) الأردن 2026، الذي يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وتأتي مشاركة أمنية في المؤتمر انطلاقاً من دورها كممكن رئيسي للبنية التحتية الرقمية التي تقوم عليها المرافق الحديثة، في وقت تتجه فيه المؤسسات نحو نماذج تشغيل أكثر اعتماداً على البيانات والأتمتة والأنظمة المتصلة. وخلال المؤتمر، تستعرض الشركة حلولها التي تدعم تشغيل المرافق الذكية، من خلال بنية تحتية متقدمة تتيح الربط الفوري بين الأنظمة، وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، بما يمكّن المؤسسات من تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى الاعتمادية التشغيلية.

كما شاركت أمنية في جلسات متخصصة تناولت دور قطاع الاتصالات في دعم الأتمتة والعمليات التنبؤية، واستعرضت رؤيتها حول كيفية تحويل البيانات إلى قيمة تشغيلية حقيقية داخل بيئات المرافق المتصلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل الجلاهمة: “تشغيل المرافق اليوم يعتمد بشكل أساسي على جودة البنية التحتية الرقمية وقدرتها على التعامل مع البيانات بشكل لحظي. دورنا في أمنية يتمحور حول توفير هذه البنية، وتمكين عملائنا من الاستفادة منها بشكل عملي ينعكس مباشرة على كفاءة أعمالهم.”

وأضاف: “مشاركتنا في FMC تأتي في سياق تعزيز حضورنا في القطاعات الحيوية، وتأكيد دورنا كشريك يعتمد عليه في دعم التحول نحو نماذج تشغيل أكثر ذكاءً وكفاءة.”

وتؤكد هذه المشاركة توجه أمنية نحو توسيع دورها في تمكين القطاعات المختلفة من تبني حلول رقمية متقدمة، تدعم بناء مرافق أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المرحلة المقبلة.