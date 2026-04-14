الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات

5 ساعات ago
وطنا اليوم – بتنظيم من وزارة الثقافة الأردنية تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال حفل فني وطني كبير يحييه النجم العربي صوت الأردن الفنان عمر العبداللات بمرافقة فرقته الموسيقية وذلك مساء يوم الخميس عند الساعة الثامنة والنصف على مسرح المدرج الروماني في العاصمة عمّان .
وسيَشهد الحفل تجهيزات فنية ضخمة تليق بهذه المناسبةحيث سيقدّم صوت الأردن عملاً فنياً جديداً خاصاً بهذه المناسبةإلى جانب باقة من أبرز أعماله الوطنية التي عبّرت عن حب الوطن والانتماء له .
ويجسّد هذا الحفل مكانة العلم الأردني كرمزٍ للسيادة والفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ويعكس معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
وأعرب الفنان عمر العبداللات عن سعادته واعتزازه بإحياء هذا الحفل الوطني مؤكداً أن المشاركة في مناسبة تحمل اسم العلم الأردني تمثل شرفاً كبيراً له لما يحمله العلم من دلالات عميقة تجسّد تاريخ الأردن العريق، وتعكس قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني
احصل على تذكرتك الآن من خلال الرابط المرفق
English link:
https://etathkara.com/en/JoFlag26

Arabic link:
https://etathkara.com/ar/JoFlag26


24 ساعة
21:12

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الشواورة والمحتسب

20:54

الأمير الحسن يحذر من تصاعد التطرف الإسرائيلي

20:51

انتماء للوطن… صمام الأمان في مواجهة التيه الفكري

20:27

ولي العهد يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي

20:25

قرارات لتحديث القطاع العام وتحسين الخدمات ودعم السياحة

20:13

شمس الدين : لا استهداف لحرية الرأي في مشروع نطام تنظيم الإعلام الرقمي

20:08

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للفريق المتقاعد متعب الزبن بالشفاء العاجل

20:01

الخشاشنة والحموري : مهنة الطب مشبعة وسوق العمل لا يستوعب

19:48

أردنية… وهذا العلم يشبهني

19:47

علم البلاد.. خفقات المجد وسارية الكبرياء

19:46

جمعية سيدات قرى حوض الديسة… حارسات التراث والبيئة في وادي رم

19:41

Orange Jordan Sponsors Jordan Strategy Forum’s Panel Discussion

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان