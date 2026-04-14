سميرات : امتحان التوجيهي سيكون رقميا العام المقبل

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية، تستهدف رقمنة 100% من الخدمات قبل نهاية العام، مع الاستمرار في تحسين الخدمات التي تم تحويلها رقمياً أولاً بأول.

وأوضح سميرات، في تصريحات إذاعية، أن المرحلة الحالية تشمل إعادة رقمنة خدمات عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها أمانة عمان الكبرى، والبلديات، ووزارة الإدارة المحلية، ودائرة الأراضي والمساحة، إلى جانب العمل على هندسة الإجراءات وتحديثها بتقنيات تكنولوجية حديثة، بهدف تقليل تدخل العنصر البشري قدر الإمكان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن خارطة تطوير القطاع العام تتضمن أيضاً مشروع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية التي ستعنى بتطوير المهارات المرتبطة بما يعرف بـ”وظائف المستقبل”.

وفيما يتعلق بالبنية الرقمية، أكد سميرات أن الهوية الرقمية أصبحت جاهزة ومفعلة قانونياً، مبيناً أن عدد المواطنين الذين فعلوا الهوية الرقمية ارتفع من مليوني مواطن خلال العامين الماضيين إلى نحو 500 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط.

كما كشف أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية على تجهيز قاعات حاسوب لتحويل امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) إلى امتحان رقمي، مشيراً إلى أن النظام جرى اختباره وإخضاعه لفحوصات الجودة ومتطلبات الأمن السيبراني، وكان من المقرر البدء به هذا العام.

وأوضح أن الامتحان سيكون رقمياً اعتباراً من العام المقبل، بحيث يتقدم الطلبة للامتحان داخل قاعات حاسوب ويجيبون عن الأسئلة عبر الأجهزة.

وأكد سميرات أن التحول الرقمي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن “تحديث تطبيقات الخدمات الحكومية فتح شهية العديد من المؤسسات للانضمام إلى مسار التحول الرقمي”.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وأتمتة الخدمات “لا يعنيان فقدان الوظائف”، موضحاً أن أنشطة الاقتصاد الرقمي تخلق وظائف جديدة حتى مع اختفاء بعض المهن التقليدية.