بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

وطنا اليوم:قال وزير البيئة أيمن سليمان، الاثنين، إنه سيتم نشر دوريات في جميع أماكن التنزه لإنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بإلقاء النفايات في الأماكن العامة، تزامنا مع بدء موسم الربيع وزيادة عدد المتنزهين.
وأضاف سليمان أن الوزارة ستجري برامج توعوية مع المتنزهين خلال فترة التنزه، لحثهم على الحفاظ على النظافة، كما ستوزع أكياس للنفايات.
وأشار إلى أن برامج ترفيهية للأطفال سترافق البرامج التوعوية في مواقع التنزه، مبينا أن الوزارة تعمل على أن يستمتع المتنزه بالأجواء.
وأوضح أنه سيتم تنظيف أماكن التنزه وإزالة النفايات بشكل دوري خصوصا قبل نهاية الأسبوع، مؤكدا أن الالتزام بالقانون هو العنصر الأساسي للحفاظ على نظافة الأماكن العامة والسياحية والدينية وأماكن التنزه.
ولفت إلى أن نسبة الالتزام بالنظافة جيدة، وأن هناك انخفاضا في عدد حالات إلقاء النفايات من المركبات وفي الأماكن العامة.
وبين أن الوزارة جهزت خطة تنفيذية للأشهر نيسان وأيار وحزيران، تستهدف 39 موقعا سياحيا وأثريا وأماكن تنزه، بالشراكة مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن الوزارة عملت على تحسين البنية التحتية في الأماكن السياحية والتنزه ورفدت الأماكن بحاويات كبيرة وصغيرة وإشارات توعوية، كما بدأت بحملات نظافة للأماكن تحضيرا لموسم التنزه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
