عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

وطنا اليوم:تعلن جمعية هدية الحياة الخيرية عن توفر إمكانية إجراء عمليات قلب مفتوح مجانية وكاملة بتشوهات خلقية بالقلب من سن الولادة وحتى الثامنة عشرة للأطفال المقيمين في الأردن بغض النظر عن جنسيتهم من خلال فرق طبية أجنبية ومحلية متخصصة.

0796661381+0777224344

واتس الجمعية للمراسلة فقط