إدارة الأزمات : نعمل على تنسيق الخطط الوطنية

وطنا اليوم:اطلع وفد من أعضاء مجلس الأعيان يرأسه النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور عبدالله النسور، اليوم الاثنين على آليات عمل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأحدث الخطط المعتمدة لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات والتعامل مع الحالات الطارئة.

والتقى الوفد نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي وعددا من مدراء المركز، واستمعوا إلى إيجاز شامل حول فلسفة عمل المركز على المستويين الاستراتيجي والعملياتي في إدارة الأزمات، ودوره في توحيد الجهود الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الزعبي أن المركز يعمل على تنسيق الخطط الوطنية والتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة المعنية، بهدف استشراف الأزمات والتنبؤ بها بمختلف أشكالها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في إدارة الأزمات.

بدوره، أشاد النسور وأعضاء الوفد بالدور المحوري الذي يقوم به المركز ضمن منظومة إدارة الأزمات والكوارث، مثمنين مستوى الجاهزية والخبرات المتقدمة التي يتمتع بها، إلى جانب كفاءة الكوادر البشرية والدور التنسيقي الفاعل على المستوى الوطني.

كما اطلع الوفد، خلال جولة ميدانية، على آليات العمل والإجراءات والخطط الاستراتيجية التي ينفذها المركز، إضافة إلى التجهيزات الحديثة التي تعزز قدرته على التعامل مع متغيرات البيئة الاستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا، بما يسهم في ترسيخ بيئة وطنية آمنة ومستقرة