بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

أمطار رعدية وبَرَد وصواعق في 12 دولة عربية هذا الأسبوع

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:تُشير آخر مخرجات النمذجة الحاسوبية وتحاليل فريق التنبؤات الجوية في طقس العرب إلى تأثر العديد من الدول العربية خلال الأسبوع الحالي بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بعد مشيئة الله بهطول أمطار يرفقها حدوث البرق والرعد والصواعق، وتساقط زخات البَرَد في 12 دولة عربية، إضافة لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

تترافق بالبرق والرعد والصواعق
تواصل الأمطار الرعدية في أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية
وفي منطقة شبه الجزيرة العربية أكد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية على أن الحالة الماطرة الربيعية ستستمر بالتأثير على أنحاء عدة من المملكة خلال الأسبوع الحالي، بحيث تنشط السُحب الركامية الرعدية بشكل يومي، وتهطل زخات من الأمطار، تكون رعدية غزيرة أحياناً مترافقة بحدوث البرق والرعد والصواعق، تتركز في جنوب غرب وغرب ووسط المملكة في البداية، ثم تنتقل لاحقاً نحو الأجزاء الشمالية مع نهاية الأسبوع.
كما ويستمر تأثر المرتفعات الغربية من اليمن بذات التقلبات الجوية، بحيث يتجدد نشاط السحب الركامية الرعدية وهطول الأمطار بشكل يومي على الأجزاء الغربية من البلاد وخاصة الجبلية منها.

استقرار نسبي مؤقت على الطقس في بلاد الشام
متبوع بحالة من عدم الإستقرار الجوي نهاية الأسبوع
أما في بلاد الشام، يتوقع أن تسود أجواء مستقرة نسبياً مؤقتاً، قبل أن تبدأ حالة عدم استقرار جوي اعتباراً من مساء الجمعة، تشمل أجزاء واسعة من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق، وتترافق هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بظهور كميات كبيرة من السحب وهطول أمطار متفاوتة الشدة والغزارة، مع حدوث البرق والرعد ونشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.

منخفض جوي يجلب الأمطار الغزيرة على تونس والجزائر
وتشير التوقعات إلى تأثر دول شمال أفريقيا بمنخفض جوي خلال النصف الأول من الأسبوع، يجلب أمطاراً رعدية إلى المغرب والجزائر وتونس، تكون غزيرة أحياناً خاصة في الجزائر وتونس، ومصحوبة بزخات من البَرَد يومي الاثنين والثلاثاء وحتى الأربعاء، واعتباراً من يوم الخميس تتراجع فرص الامطار عن هذه المناطق وتنتقل بشكل محدود نحو أجزاء من شمال ليبيا ومصر بشكل محدود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
