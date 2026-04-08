ترامب: أوافق على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترامب في منشور على حسابه في “تروث سوشال”: “بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين”.

وشدد على أنه “سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين”، مضيفا: “تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق”.

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران”.

وقال : “قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران”.

وفيما يلي نص الرسالة التي نشرها ترامب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “بناءً على محادثاتي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، والتي طلبا فيها مني وقف إرسال القوة التدميرية الليلة إلى إيران، ورهناً بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً مزدوجاً لإطلاق النار! والسبب في ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. لقد تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض. تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله. نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيساً، وممثلاً أيضاً لـ يا دول الشرق الأوسط، إنه لشرف عظيم أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل.