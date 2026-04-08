3 ساعات ago
ترامب: أوافق على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين.
وقال ترامب في منشور على حسابه في “تروث سوشال”: “بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين”.
وشدد على أنه “سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين”، مضيفا: “تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق”.
وأشار إلى أنه “تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران”.
وقال : “قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران”.
وفيما يلي نص الرسالة التي نشرها ترامب:

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “بناءً على محادثاتي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، والتي طلبا فيها مني وقف إرسال القوة التدميرية الليلة إلى إيران، ورهناً بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً مزدوجاً لإطلاق النار! والسبب في ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية وتجاوزناها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط. لقد تلقينا مقترحاً من عشر نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض. تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة أسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله. نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيساً، وممثلاً أيضاً لـ يا دول الشرق الأوسط، إنه لشرف عظيم أن نرى هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل.


24 ساعة
11:37

مصدر: مجتبى شارك بفاعلية في عملية التفاوض

11:31

القوات المسلحة : اعتراض صاروخين استهدفا أراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

11:22

العراق يُعلن إعادة فتح أجوائه أمام حركة الملاحة الجوية

11:16

ردود فعل غاضبة في إسرائيل على وقف النار: من زئير الأسد إلى مواء القط

11:05

الأردن يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية

10:55

Jordan’s Orange Money Launches Exclusive Offers for International Transfers to Egypt with Orange Cash

10:20

خطوة كبيرة لبايرن وأرسنال نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

10:16

بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير “مستقبلي”

10:01

تراجع واضح بأسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

09:57

البدور: تمديد عمل المراكز الصحية بمحيط مستشفى الزرقاء الشهر المقبل

09:48

الاحتلال ينذر سكان مدينة صور جنوب لبنان بإخلائها

09:42

لابيد ينتقد فشل نتنياهو: كارثة سياسية غير مسبوقة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة