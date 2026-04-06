توضيح لمساهمي شركة مناجم الفوسفات الأردنية (JOPH)

وطنا اليوم:تم تداول البعض لأخبار تتعلق بالقضايا القانونية المذكورة في الإيضاحات المالية، وللأسف يتم تفسيرها خارج سياقها الصحيح. إليكم النقاط الجوهرية التي يجب على كل مستثمر واعٍ معرفتها:

1️⃣ قضايا قديمة ومنظورة:

هذه القضايا (مثل قضية البنك الأهلي وشركة الأبيض) ليست وليدة اللحظة، بل هي قضايا قديمة يتم ذكرها في التقرير السنوي بشكل روتيني منذ عام 2020 التزاماً بمعايير الإفصاح والشفافية فقط.

2️⃣ التحوط المالي الكامل (المخصصات):

كما هو موضح بالخط الأحمر في التقرير: “فإن المخصصات المرصودة كافية لمواجهة الالتزامات المحتملة”. هذا يعني محاسبياً أن الشركة قد اقتطعت بالفعل مبالغ هذه القضايا من أرباح سنوات سابقة ورصدتها في “خزنة” خاصة للطوارئ، وبالتالي لن يكون لها أي تأثير على أرباح العام الحالي أو التوزيعات القادمة.

3️⃣ الملاءة المالية والمناعة:

الشركة تمتلك أرباحاً مدورة تتجاوز مليار دينار أردني. أي مبالغ يتم الحديث عنها في هذه القضايا (التي تقدر ببضعة ملايين) لا تشكل أي خطورة أو تأثيراً جوهرياً على الهيكل المالي لعملاق مثل الفوسفات.

4️⃣ الأداء التشغيلي هو الأساس:

هذه القضايا “حقوقية قانونية” ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعمليات الإنتاجية، أو المبيعات، أو العقود الدولية، أو الإيرادات التشغيلية التي تحققها الشركة حالياً.

💡 الخلاصة:

من الخطأ الفادح والجهل الاستثماري أن يتخلى المساهم عن سهمه أو ينجر وراء “البيع الهلعي” بسبب بنود قانونية مكررة ومغطاة مالياً بالكامل. المستثمر الذكي يقرأ ما بين السطور ولا يلتفت للإشاعات التي تستهدف زعزعة الثقة في سهم قيادي وقوي.