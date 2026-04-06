الفوسفات: لا أثر لقضية البنك الأهلي على الأرباح المعلنة للشركة لهذا العام والأعوام السابقة

وطنا اليوم:أوضحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أنها قامت ببناء مخصصات خسائر ائتمانية محتملة للقضية التي كسبها البنك الأهلي ضدها لمواجهة التزامها ككفيل للمدين شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات على أكثر من عام وتم تخفيضها من نتائج أعمال الشركة والأرباح للسنوات الماضية، تمشيًا مع المعايير الدولية.

وبينت الشركة في إفصاح عبر هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، أن هذه القضية لم يكن لها أي أثر على الأرباح المعلنة لهذا العام والأعوام السابقة، وأن هذا الحكم ليس له أي أثر على عدالة البيانات المالية للشركة المفصح عنها بصورتها الأولية عن السنة المنتهية في 31-12-2025.

وكان الحكم في القضية المشار إليها اكتسب صفة القطعية لصالح البنك الأهلي الأردني ضد شركة الأبيض للأسمدة والكيماويات الأردنية بصفتها المدين في رصيد الالتزامات الناشئة عن عقد التأجير التمويلي، وضد الشركاء في الشركة/كفلاء التزاماتها وهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، الشركة العربية للتعدين، شركة جافكو البحرين، شركة فينتشر كابيتال بنك البحرين، شركة حقل للتجارة محدودة المسؤولية، وشركة الفارس للاستثمار والصناعة

وبلغت قيمة الدعوى (26,727,348.463) دينار ومبلغ (23,554,350.52) دولار امريكي.

وأكدت الشركة عبر الافصاح أنها خاطبت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان في شهر تموز 2020 بهذا الحدث الجوهري المتعلق بالدعوى، ما يدل على تحوط الشركة المسبق.