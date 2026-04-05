منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وطنا اليوم:أكد وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، أن المناطق التنموية في الأردن حققت خلال الأشهر الماضية تقدمًا ملموسًا على صعيد استقطاب الاستثمارات الجديدة، والتوسع في المشاريع القائمة.

وأشار أبو غزالة إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود الحكومية المستمرة، والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتي أسهمت في رفع وتيرة العمل داخل المناطق التنموية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يعكس تحسنًا واضحًا في كفاءة البيئة الاستثمارية لهذه المناطق.

وأوضح أن مؤشرات الأداء والبيانات الرسمية أظهرت نموًا في عدد المشاريع والمساحات المستغلة بنسب متفاوتة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب الضعف، وذلك بالتزامن مع تحسن مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، الأحد، مع مطوري المناطق التنموية والحرة للربع الأول من عام 2026، خُصص لاستعراض أبرز الإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطط التوسع والتطوير للمرحلة المقبلة.

وأكد أبو غزالة أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء المناطق التنموية والحرة، باعتبارها أولوية وطنية لتعزيز التنمية في المحافظات وتعزيز النشاط الاقتصادي وفرص العمل المتاحة فيها، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأعلن خلال الاجتماع عن إطلاق منصة رقمية حديثة طوّرتها كوادر وزارة الاستثمار، لربط الوزارة بمختلف المناطق التنموية، بما يعزز الحوكمة ويسهّل جمع البيانات وفق منهجية واضحة، ويرفع من كفاءة العمل والتنسيق.

وأشار إلى أن هذه المنصة تمثل خطوة نوعية نحو توفير مؤشرات دقيقة لقياس أداء المناطق التنموية بشكل علمي، استنادًا إلى المهام والمسؤوليات المحددة لمطوريها بموجب القوانين والتشريعات والاتفاقيات ذات العلاقة، بما يسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة.

كما استعرض وزير الاستثمار المتصفح الجغرافي الذي استحدثته الوزارة ضمن موقع “استثمر في الأردن” (Invest.jo)، مبينًا دوره في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية في المناطق التنموية والصناعية والقطاعات المختلفة، من خلال أدوات رقمية تدعم اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمار.

من جانبهم، أكد مطورو المناطق التنموية أهمية التواصل المستمر مع وزارة الاستثمار، والذي أسهم في تحسين أداء المناطق التنموية وتطوير مخرجاتها، بما يعزز النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات.