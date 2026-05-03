إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

وطنا اليوم:حذرت إدارة الدوريات الخراجية المواطنين ومستخدمي طريق رويشد من أن الطريق يشهد غبارا كثيفا وانعداما تاما لمدى الرؤية.

وأشارت إلى قطع حركة السير من محطة الأشقف باتجاه الرويشد ومن محطة الكرامة باتجاه الرويشد بسبب الرياح الشديدة المثيرة للغبار تحديدا منطقة مقاط.

وطلبت إدارة الدوريات الخارجية من المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات من قبل الدوريات المنتشرة في الميدان.