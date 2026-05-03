عودة خطوط الاتصال الأرضيّة الخارجيّة في مستشفى الجامعة الأردنيّة إلى الخدمة بعدَ إصلاح العُطل الفنّي

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، عن عودة خطوط الاتصال الأرضيّة الخارجيّة إلى الخدمة بشكلٍ كامل؛ وذلك بعدَ إصلاح العُطل الفنّي الذي طرأَ خلال الأيام الماضية لدى مُزوّد الخِدمة، وأدّى إلى تعطّلٍ مؤقّت في الاتصالات.

وبيّنَت الإدارة، أنّ الخدمة أصبحت مُتاحة حاليًّا عبرَ جميع الأرقام الأرضيّة المُعتادة، لافتةً إلى أنّ الفِرَق الفنيّة المُختصّة تابعت منذ اللحظة الأولى معَ مزوّد الخِدمة لحين مُعالجة الخلَل، وإعادة الخطوط للعمل بشكل كامل.

وأعربَت إدارة المستشفى، عن شكرها وتقديرها للمراجعين ومُتلقّي الخدمة على تفهّمهم خلال فترة الانقطاع المؤقّت، مؤكدةً حِرصَها الدائم على ضمان استمراريّة قنوات الاتصال والتواصل وتقديم أفضل مُستوى من الخدمة.