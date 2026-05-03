جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

وطنا اليوم:دخلت جامعة البترا ضمن الفئة (401–500) في تصنيف Times Higher Education (THE) لجامعات آسيا لعام 2026، أحد أبرز التصنيفات العالمية لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وفق معايير دقيقة تشمل جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي.

وسجلت الجامعة أداءً متوازنًا في عدد من المؤشرات الرئيسة، خاصة في جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، ما يعكس نمو الإنتاج البحثي وتعاظم تأثيره في الأوساط الأكاديمية العالمية. كما برز أداؤها في مجالات بناء الشراكات الأكاديمية الدولية، ونقل المعرفة، وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

وأكد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، أن هذا التقدم في التصنيفات العالمية يأتي انسجامًا مع الاستراتيجية المؤسسية الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي النوعي، وتعزيز بيئة الابتكار. وأضاف أن الجامعة ماضية في الارتقاء بجودة مخرجاتها الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع رؤيتها في الريادة والتميز في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع.

ويعتمد تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا على مجموعة من أدوات القياس التي تشمل بيئة التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، ومدى قدرة الجامعات على التعاون الدولي والعابر للحدود. ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تعزز مكانة جامعة البترا كمؤسسة تعليمية رائدة في الأردن والمنطقة، وتؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الأكاديمية والبحثية.