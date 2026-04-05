الشيباني يعلق على تعرض سفارة الإمارات للاعتداء في دمشق

وطنا اليوم:بعدما نددت الإمارات بما وصفتها بأنها أعمال تخريب وشغب واعتداءات استهدفت سفارتها ومقر إقامة رئيس البعثة في دمشق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحكومة “تعتز بعلاقتها الأخوية الراسخة مع دولة الإمارات، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء”.

كما شدد الشيباني في منشور على حسابه في “إكس” ليل السبت- الأحد على أن “أي إساءة صدرت عن فئة محدودة لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس قيمه الأصيلة”. واستنكر بشدة كل أشكال التجاوز أو الإساءة.

محاسبة المتورطين

بدوره، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طالت مقر السفارة الإماراتية، ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية. وأكد البديوي أهمية أن تقوم الجهات المختصة في سوريا بمحاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات والإساءات، وتعزيز حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعربت في بيان أمس السبت “عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة”.

كما طالبت السلطات السورية “بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، والتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

عشرات المحتجين

أتى ذلك، بعدما تجمع عشرات المحتجين أمام سفارة الإمارات في دمشق ظهر الجمعة. وقال مسؤول أمني سوري إن هذه الواقعة حدثت بعد أن انفصل بعض المشاركين عن مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أكبر حجما أقيمت في ساحة الأمويين القريبة، مشيرا إلى أنهم حاولوا اقتحام السفارة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

كما أضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام “منعتهم قوى الأمن الداخلي من الاقتحام وتعاملت مع الحادثة”.

وتشهد سوريا مظاهرات منذ أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا على الفلسطينيين المدانين أمام محاكم عسكرية بارتكاب هجمات أدت لسقوط قتلى