ترامب يتوعد بفتح مضيق هرمز بالقوة: سنأخذ النفط ونحقق ثروة للعالم

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على تحقيق ذلك بسهولة إذا توفر الوقت الكافي.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” أن القليل من الوقت الإضافي سيمكن أمريكا من فتح المضيق الاستراتيجي وأخذ النفط وتحقيق ثروة، متسائلا ساخرا عما إذا كان ذلك سيكون “نبعا” للعالم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا أمام الملاحة البحرية جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالميا وتعطيل إمدادات الطاقة الحيوية.


