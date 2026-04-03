دخول قوات أمريكية إلى إيران بحثاً عن طيار مفقود

وطنا اليوم:أعلنت قيادة العمليات العسكرية في إيران، الجمعة، عن إسقاط مقاتلة من طراز F-35 الأميركية المتقدمة من الجيل الخامس في وسط إيران، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وصرحت قيادة العمليات العسكرية في إيران، بأنه تم استهداف المقاتلة الأميركية المتقدمة من الجيل الخامس F-35 للمرة الثانية في أجواء وسط إيران، بواسطة نظام حديث للدفاع الجوي تابع للقوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، وكانت الطائرة ضمن سرب “ليكنهيث”، حيث أصيبت وسقطت.

وبينما تنفي وزارة الحرب الأمريكية سقوط طائرة لهم فوق الأراضي الأيرانية تظهر فيديوات طائرات مروحية امريكية برفقه طائرة تزويد بالوقود تجوب سماء مناطق وعرة عل حدود العراق وايران للبحث عن الطيار الذين قفز بالمظلة بعد اسقاط طائرته

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لمشاهد قيل إنها تظهر طائرات بحث وإنقاذ قتالية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز HC-130J “Combat King II” وطائرات UH-60 بلاك هوك.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر ان مروحيات أمريكية تجري عمليات بحث عن طيار أمريكي أسقط الحرس الثوري طائرته في إيران

وان احدى مروحية أمريكية تراجعت عن عملية إنقاذ الطيار الأمريكي بعد تفعيل الدفاعات الإيرانية