بذريعة الحرب.. استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 35 على التوالي

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ35 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة المقدسة، وعلى مداخل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، تزامنا مع صلاة الجمعة.
وفي السياق، تواصل ما تُعرف بـ”جماعات الهيكل” المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال “عيد الفصح” العبري، والدعوة إلى “ذبح القرابين” داخله، مطالِبةً بفتحه خلال فترة العيد الممتدة من 2 إلى 9 نيسان.
في المقابل، يستغل الاحتلال “حالة الطوارئ” ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، لكسر الحصار المفروض عليه وفرض إعادة فتحه.


