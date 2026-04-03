الطيران المدني العراقي يمدد إغلاق الأجواء أمام الطائرات لمدة أسبوع

وطنا اليوم:أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، الجمعة، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة أسبوع.

وقالت سلطة الطيران في بيان لها إنها “تعلن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة أسبوع اعتباراً من الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 3 نيسان ولغاية الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 10 نيسان، وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

وأشارت سلطة الطيران المدني العراقي إلى أن القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات”.

وتابعت: “سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً”.