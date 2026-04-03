استقبال مثير لمنتخب العراق في الأردن بعد التأهل لكأس العالم

وطنا اليوم:عاشت بعثة المنتخب العراقي العائدة من المكسيك بعد التأهل إلى كأس العالم 2026 استقبالا جماهيريا ورسميا كبيرا وذلك عند الوصول إلى الأردن، قبل استكمال رحلتها إلى بغداد.

وحقق المنتخب العراقي تأهلا مستحقا للنهائيات بعد الفوز على بوليفيا (2 ـ 1) فجر الأربعاء في مباراة نهائي الملحق العالمي التي أقيمت على ملعب مدينة مونتيري في المكسيك.

ويخوض رفاق القائد أيمن حسين كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعد مشاركتهم الوحيدة في نسخة المكسيك (أيضا) عام 1986.

ووصل المنتخب العراقي، مساء الخميس، إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، عقب تحقيقه إنجازاً لافتاً بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وعقب وصولهم، حظي اللاعبون العراقيون باستقبال كبير في المطار من قبل الجماهير العراقية والأردنية على حد السواء حيث ارتفعت أعلام العراق في المطار وهتفت الجماهير بأسماء نجوم منتخب أسود الرافدين فيما حظي نجم المنتخب أيمن حسين باستقبال لافت وحفاوة كبيرة من المشجعين.

ومن المقرر أن تُقام نهائيات البطولة خال الفترة من 11 حزيران إلى 19 تموز 2026، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، على أن تستضيفها ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاحتفالات الجماهير واستقبالها لبعثة المنتخب، كما أكد أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري كان في استقبالهم سفير العراق في الأردن، الذي التقى برئيس الاتحاد عدنان درجال وقائد أسود الرافدين أيمن حسين.

ونشر اتحاد الكرة مقطع فيديو لنجل أحمد راضي، أسطورة العراق والنجم الراحل، بعد أن حل بالأردن لتهنئة المنتخب العراقي.

وبعد الفوز على بوليفيا، عاد منتخب العراق قادما من المكسيك ووصل إلى مطار برشلونه ثم توجهت بعثة المنتخب إلى مطار الأردن، وبعدها سيواصل الوفد رحلته عن طريق البر الى بغداد.

وبعد تأهله إلى كأس العالم 2026 (11 يونيو ـ 19 يوليو) ، سينضم المنتخب العراقي إلى المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا، وصيفة بطل العالم والسنغال والنرويج