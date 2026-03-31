39 دقيقة ago
القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد، فيما جددت تأكيدها على أنها لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب.
وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه “في مساء هذا اليوم، تعرّضت صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين”.
وأضاف البيان أن “عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة”.
وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن “الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وفق القانون”.
وأشارت إلى أنه “لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل لاحقًا”.
وجددت وزارة الداخلية، وفقًا للبيان، “تأكيدها على أنها “لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب، وستبقى أجهزتها الأمنية يقظة وحازمة في ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة”.


24 ساعة
20:40

الأردن وفرنسا يبحثان آفاق حماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع

20:19

عودة تدريجية لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء

20:14

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأربعاء

20:10

إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

20:03

القاهرة باتت تنام مبكراً.. وأصحاب المقاهي يتذكرون كورونا

19:45

متابعة تطوير الجهاز القضائي

19:38

تركيا تعتقل متهما بتسليم قياديين معارضين سوريين إلى نظام الأسد عام 2011

19:34

العيسوي: الجهود الملكية نموذج متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار والدور الدولي الفاعل

19:30

الملك: ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

19:28

الملك يلتقي أعضاء لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي ويتسلم توصياتها

19:25

رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر نيسان

19:20

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور